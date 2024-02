Israele, Ehud Olmert a alzo zero: “Tutto ciò che può far cadere Netanyahu è meritevole, Hamas è colpa sua, a metà 2024 ci sarà un nuovo governo”

Israele, Ehud Olmert a alzo zero: "Tutto ciò che può far cadere Netanyahu è meritevole: a parlare è il suo predecessore, Ehud Olmert.

Olmert ha risposto alle domande di due giornalisti del settimanale tedesco Spiegel, Thore Schröder e Christoph Schult

Ehud Olmert, 78 anni, proveniente da una famiglia di immigrati russi è stato primo ministro di Israele dal 2006 al 2009, quando è stato costretto a dimettersi per accuse di corruzione di cui un tribunale lo ha giudicato colpevole, condannandolo a 27 mesi di prigione.

Alla luce dei guai giudiziari che tormentano Netanyahu vien da pensare che la politica in Israele è afflitta da un alto livello di corruzione o che in Israele il sistema giudiziario è molto più efficace nei confronti dei vertici politici di quanto non sia ad esempio quello americano (vedi Trump).

Nell’intervista, Olmert accusa il suo successore Benjamin Netanyahu, ma anche l’arroganza dei suoi concittadini, della crescita di Hamas. Chiede anche una forza di intervento americano-europea nella Striscia di Gaza.

Alla domanda dei giornalisti di Spiegel se la soluzione a due Stati sia ancora fattibile, Olmert ha risposto: “Penso che non ci sia altra soluzione politica. Penso che Israele debba dichiarare adesso, oggi, che alla fine della campagna militare si ritirerà da Gaza. Abbiamo bisogno che europei e americani inviino una forza di intervento militare a Gaza per un periodo provvisorio perché gli arabi e i palestinesi non verranno e noi, Israele, non dovremmo restare lì”.

Osservano gli intervistatori che Netanyahu e i suoi partner estremisti della coalizione non stanno facendo alcuno sforzo in tal senso.

Olmert risponde: “Sì, e questo è un altro motivo per cui Netanyahu deve andarsene proprio adesso”.

Quanto velocemente ci sarà un nuovo governo?

Olmert: “A metà del 2024 ne avremo sicuramente uno. Entro poche settimane diventerà evidente che il massimo che possiamo ottenere da questa campagna militare è inferiore al minimo ragionevole per l’attuale governo. L’amarezza e la delusione si accumuleranno in una rabbia che erutterà come un vulcano. al culmine della situazione, Bibi non sarà più primo ministro.”

È possibile smantellare Hamas?

Olmert: “Non distruggeremo o smantelleremo Hamas completamente e non rimarremo a Gaza. Dovremo ritirare il 90% dell’esercito israeliano. Il massimo che possiamo pensare di fare sono operazioni notturne specifiche per eliminare obiettivi specifici.

“Ma questo è molto al di sotto delle aspettative create da questo governo. ci saranno sempre più persone arrabbiate che si uniranno alle persone che già prima prima erano stufe di Netanyahu a causa della riforma giudiziaria e del nepotismo. L’amarezza e la delusione si accumuleranno in una rabbia che erutterà come un vulcano. E nel momento culminante, Bibi non sarà più primo ministro”.

Olmert: “La maggior parte di Gaza è quasi completamente distrutta. Penso che alla fine il centro di Gaza sarà completamente distrutto. Forse l’esercito riuscirà ad eliminare uno dei leader. Avremmo potuto eliminare Mohammed Deif e Yehiyeh Sinwar molto tempo fa.

“So che a Netanyahu è stato offerto più e più volte di poterli eliminare entrambi negli ultimi due anni. Ma Bibi non voleva questo. Netanyahu ha rilasciato molti terroristi nel 2011, inclusi alcuni dei loro leader e Yehiyeh Sinwar. Ora, Netanyahu lo definisce nazista, ma all’epoca lo liberò e contribuì a renderlo il leader di Hamas.”

Gli intervistatori ricordano a Olmert che nel 2021 ha affermato che Hamas non costituisce realmente una minaccia militare significativa per Israele. Ripeterebbe questa affermazione dopo gli attacchi del 7 ottobre?

Olmert: “Quando Bibi afferma che Hamas costituisce una seria minaccia militare all’esistenza stessa di Israele, non è solo una grossolana esagerazione. È una prova vivente del collasso nervoso totale. Cinquemila combattenti, 10.000 o addirittura 15.000 senza carri armati e aerei costituiscono una minaccia esistenziale per lo Stato di Israele? Questa è una stronzata”.

Ma i terroristi hanno pianificato l’operazione del 7 ottobre in un modo molto sofisticato.

Olmert: “Quando apri le porte e dici ai ladri: ascoltate, adesso vado a dormire, la cassaforte è laggiù , e lui lo prende e se ne va, allora è una minaccia? Vuol dire che sei un idiota”.

“Ciò che ha causato il 7 ottobre non è stato un fallimento dell’intelligence israeliana o delle tecnologie israeliane. Ciò che ha causato gli attacchi terroristici è stata l’arroganza. L’arroganza con cui abbiamo guardato dall’alto in basso gli arabi. Cosa possono fare? Sono arabi! Quindi, nel 1973, ci hanno dimostrato che possono essere intelligenti e sofisticati. Ci hanno ingannato e ci hanno preso con i pantaloni abbassati. E ora hanno fatto lo stesso. Abbiamo visto tutto ma non ci credevamo. A causa della nostra arroganza”.

Ma c’è di più e d peggio: “La continua e coerente costruzione di Hamas è stata una strategia calcolata di Netanyahu. Perché lo ha fatto? Perché l’alternativa era trattare con l’Autorità Palestinese”.

Considera ancora Fatah e Mahmoud Abbas (Abu Mazen) un partner per la pace? ù+

Olmert: “Sono in contatto con Abu Mazen ancora oggi. Spero ancora che Abu Mazen firmi una dichiarazione che approvi il mio piano per una soluzione a due Stati basata sui confini del 1967, sull’iniziativa di pace della Lega Araba e sulla trasformazione della parte araba di Gerusalemme nella capitale dello Stato palestinese.

“Si tratta di un piano di pace molto ambizioso per Israele e per i palestinesi. Ma non ce ne sarà mai uno migliore. E se vogliamo raggiungere la pace, dobbiamo fare un passo avanti e trasformarla in una piattaforma per la pace futura. Non fraintendermi. I palestinesi della Cisgiordania non hanno mai presentato richiesta per diventare membri del movimento sionista. Sono i nostri nemici. Ma c’è qualcun altro con cui puoi fare pace? Se non hai nessun altro, allora devi sederti con lui e cercare di trovare la migliore soluzione possibile che sia positiva per lo Stato di Israele”.

Molte persone vedono la società israeliana andare in una direzione diversa, lontano dai negoziati su una soluzione a due Stati.

Olmert: “Non si può cambiare la storia senza correre il rischio di diventare impopolari. Prima o poi dovremo fare i conti con noi stessi e dovremo rispondere alle domande: cosa Poi? OK, li distruggeremo. Uccidiamo tutti i terroristi. Vogliamo prendere il controllo di 5 milioni di palestinesi senza dare loro i diritti politici? Diritti umani? Diritti civili? Diritti di voto? Questa è una stronzata. Alcune persone sono ancora nello stato d’animo di raccontarsi le bugie in cui pensano di poter credere. Alla fine, capiranno.