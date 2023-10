La Cina apre agli Stati Uniti, è pronta a gestire le differenze ma Washington “deve compiere sforzi concreti per rispondere alle preoccupazioni di Pechino e dimostrare la propria sincerità”.

Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la Cina è disposta a cooperare con gli Stati Uniti se le due parti riusciranno a gestire le loro differenze e a lavorare insieme per rispondere alle sfide globali, secondo i media statali cinesi.

Se gli Stati Uniti e la Cina riusciranno a trovare il modo “giusto” di andare d’accordo sarà fondamentale per il mondo, ha affermato Xi in una lettera consegnata alla cena annuale del Comitato nazionale per le relazioni tra Stati Uniti e Cina, con sede a New York.

L’appello di Xi per legami bilaterali più stabili, che secondo lui dovrebbero essere costruiti sui principi del “rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti”, precede la visita del ministro degli Esteri Wang Yi a Washington nel corso della settimana.

Il viaggio da giovedì a sabato dell’alto diplomatico cinese sarà l’impegno di persona più importante prima dell’atteso incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e Xi a San Francisco, in occasione del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) di novembre.

Diversi alti funzionari statunitensi, tra cui il Segretario di Stato Antony Blinken, hanno incontrato le loro controparti cinesi a Pechino quest’estate.

La priorità di Washington è stata quella di garantire che l’intensa competizione tra le due maggiori economie mondiali e i loro disaccordi su una serie di questioni, dal commercio a Taiwan e al Mar Cinese Meridionale, non sfocino in un conflitto.

“Gli analisti cinesi ritengono che la visita (di Wang) aprirà la strada a un possibile incontro tra i capi dei due Stati, ma hanno aggiunto che Washington deve compiere sforzi concreti per rispondere alle preoccupazioni di Pechino e dimostrare la propria sincerità”, ha scritto il Global Times, quotidiano cinese a controllo statale, in un commento.

https://www.reuters.com/world/china/china-willing-cooperate-with-us-manage-differences-xi-2023-10-25/