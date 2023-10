La Cina ha varato i suoi primi sottomarini a propulsione nucleare con missili teleguidati e sfida Stati Uniti e Russia.

Secondo l’ultimo rapporto del Pentagono sulle forze armate cinesi, la Cina ha varato i suoi primi sottomarini a propulsione nucleare con missili teleguidati, offrendo opzioni di attacco terrestre e marittimo un tempo appannaggio esclusivo delle navi statunitensi e russe.

Il rapporto del Pentagono, pubblicato il 20 ottobre, segna la prima conferma apparente che i sottomarini modificati visti nei cantieri cinesi negli ultimi 18 mesi siano sottomarini a missili guidati di tipo 093B.

Era stato rivelato nel maggio 2022 che le immagini satellitari dei cantieri navali di Huludao, nel nord-est della Cina, mostravano una classe di sottomarini nuova o aggiornata, forse con tubi verticali per il lancio di missili da crociera.

Il rapporto del Pentagono afferma che nel breve termine la Marina cinese “avrà la capacità di condurre attacchi di precisione a lungo raggio contro obiettivi terrestri dai suoi sottomarini e dai suoi combattenti di superficie utilizzando missili da crociera per l’attacco terrestre, migliorando notevolmente la capacità di proiezione di potenza (della Cina)”.

Conosciuti come SSGN, i sottomarini missilistici armati convenzionalmente sono stati sviluppati dall’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda, in parte per colpire le portaerei statunitensi, mentre la Marina degli Stati Uniti ha sviluppato la propria versione convertendo i battelli con missili balistici per trasportare un gran numero di missili da crociera Tomahawk ad attacco terrestre.

I missili da crociera sono tipicamente armi di precisione a lungo raggio che, a differenza delle armi balistiche, volano a bassa quota o sfiorano la superficie del mare.

Il sottomarino USS Florida ha sparato 93 Tomahawk contro le difese aeree libiche nel 2011 – i primi attacchi da combattimento da parte di un SSGN statunitense e un evento che, secondo gli addetti militari regionali, è stato studiato attentamente dagli strateghi cinesi.

Alcuni analisti sostengono che la marina militare del PLA sarà desiderosa di impiegare i sottomarini come arma supplementare contro le portaerei e come piattaforma di attacco terrestre, consentendo di colpire da un raggio molto più ampio rispetto alle flotte di sottomarini d’attacco più piccoli.

Il rapporto rileva che tre dei nuovi SSGN potrebbero essere operativi entro l’anno prossimo, nell’ambito di una più ampia espansione della flotta di sottomarini – sia a propulsione nucleare che diesel – che nel 2025 potrebbe contare su 65 unità.

Il ministero della Difesa cinese non ha risposto alle domande della Reuters.

La conferma arriva nel contesto di un’intensificazione della corsa agli armamenti sottomarini, mentre la Cina costruisce una nuova generazione di imbarcazioni con armamento nucleare come parte della sua forza di deterrenza in continua evoluzione.

Lo sforzo di rintracciare i sottomarini cinesi in mare è uno dei principali fattori di aumento dei dispiegamenti e dei piani di emergenza della Marina statunitense e di altre forze armate nella regione indo-pacifica.

Collin Koh, studioso di sicurezza con sede a Singapore, ha affermato che gli SSGN rappresentano una nuova importante capacità per la Marina cinese.

Con un armamento di base previsto di missili da crociera, “questo permette potenzialmente di effettuare attacchi terrestri e antinave su vasta scala a distanza di sicurezza”, ha affermato, complicando i calcoli strategici dei rivali della Cina.

“Mi aspetto anche che i cinesi abbiano imparato dall’esperienza russa nell’utilizzo di questi sottomarini per minacciare le portaerei statunitensi: con un SSGN è possibile lanciare attacchi a distanza ravvicinata, a differenza di un tipico sottomarino d’attacco che potrebbe avere opzioni di armamento più limitate, e questo è un vero vantaggio”, ha detto Koh, della S. Rajaratnam School of International Studies.