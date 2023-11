Trump minaccia: “Se la Russia attacca, non vi proteggerò”. L’Europa ha un motivo in più per temere una possibile rielezione dell’ex presidente Donald Trump (77 anni).

Due giorni prima di Halloween, Trump ha parlato nello stato americano dell’Iowa, dove a gennaio avranno inizio le primarie del partito repubblicano per le elezioni presidenziali del 5 novembre 2024.

All’inizio Trump ha confuso dove si esibiva e ha spettegolato soprattutto sul suo successore e sui suoi concorrenti interni al partito. Ma una dichiarazione ha suscitato scalpore a Washington e Bruxelles, capitale dell’UE e quartier generale della NATO: Trump ha parlato della possibilità di abbandonare l’Europa in caso di un attacco russo.

Trump si è particolarmente vantato di aver minacciato i suoi partner della NATO in una disputa sul denaro durante il suo mandato, cioè prima dell’inizio della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.

“Ricordo il capo di un paese che si alzava e diceva: questo significa che se la Russia attacca il mio paese, tu non sarai lì? Esatto, significa che non ti proteggerò”, ha detto Trump tra gli applausi.

Contesto: Trump si era regolarmente lamentato con i partner della NATO, come la Germania, che pagavano troppo poco rispetto agli Stati Uniti. Solo 8 paesi su 28 avevano adempiuto ai propri obblighi in quel momento, ha affermato Trump.

Tuttavia, dopo la sua minaccia, “centinaia di miliardi” sono confluiti nelle casse della NATO.

Cosa significa la minacciata rottura dell’alleanza per un possibile secondo mandato? Che l’assistenza americana in un attacco di Putin sarebbe una questione di negoziazione?

Nei loro commenti, i critici di Trump hanno ricordato le steorie emerse durante il suo mandato: il capo del Cremlino ha qualcosa contro Trump che lo costringe a comportarsi in modo stranamente sottomesso nei confronti di Mosca?

In effetti, Trump ha preferito affrontare i tradizionali alleati degli Stati Uniti piuttosto che Putin. Durante la campagna elettorale del 2017, in un’intervista alla BILD quando entrò in carica, descrisse l’alleanza transatlantica come superata e “obsoleta”.

Successivamente ha corretto la sua affermazione, ma non ha lasciato dubbi: nella sua politica “America first” c’era poco spazio per le preoccupazioni dell’Europa. Soprattutto non per la Germania: Trump voleva ritirare da lì 12.000 soldati americani verso la fine del suo mandato.

I media statunitensi riferiscono ripetutamente che il rapporto di Trump con la NATO è stato permanentemente interrotto. Secondo la rivista Rolling Stone , i funzionari americani veterani hanno avuto difficoltà a impedire agli Stati Uniti di lasciare l’alleanza sotto Trump.

Se Trump dovesse trasferirsi alla Casa Bianca una seconda volta, vorrebbe almeno ridurre i membri a una sorta di “modalità standby” se le sue nuove richieste non fossero soddisfatte. Tra questi: una “rivalutazione” del principio fondamentale secondo cui qualsiasi attacco a un membro equivale a un attacco a tutti. È l’assicurazione sulla vita per i piccoli paesi come Estonia, Lettonia e Lituania.

Due fonti hanno inoltre riferito alla rivista che Trump non vuole tollerare nessun “amante della NATO” nella sua nuova amministrazione. Questa osservazione è stata fatta quando si è discusso esplicitamente della guerra in Ucraina.

In questo contesto, la minaccia di Trump di abbandonare l’Europa sembra ancora più minacciosa.

L’ex ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel (SPD), attuale capo del Ponte Atlantico, reagisce con preoccupazione. Gabriel ha dichiarato alla BILD: “Se lo dicesse davvero, direbbe ciò che comunque tutti in Europa temono: che gli Stati Uniti, con Donald Trump alla Casa Bianca, possano trasformarsi in una minaccia per la stabilità globale. O – come ha affermato il giornalista conservatore statunitense Robert Kagen: “a una superpotenza malvagia”.

“Noi europei dovremmo quindi fare tutto il possibile per sostenere Joe Biden”, ha continuato Gabriel. Ad esempio “anche sostenendo e alleggerendo sensibilmente il peso degli Stati Uniti nel loro impegno nei confronti dell’Ucraina e di Israele. Deve essere in grado di dimostrare ai suoi elettori che anche per gli Stati Uniti vale la pena allearsi con l’Europa”.