Vladimir Putin ha bisogno di mobilitare “1 milione di uomini” per conquistare totalmente i quattro oblast ucraini annessi attraverso i referendum-truffa e “circa 5 milioni” per prendere tutta l’Ucraina.

Ucraina. A Putin serve un milione di uomini per vincere

Lo sostiene un funzionario militare occidentale nel corso di un’analisi alla vigilia di un Consiglio Europeo cruciale per le sorti del Paese.

“Lo scenario base è che nel corso del 2024 né Kiev né Mosca saranno capaci di mettere a segno controffensive in grado di cambiare il corso della guerra”.

I partner devono dunque “sostenere Kiev nel lungo periodo” per piegare la capacità del Cremlino di condurre l’offensiva.

“Il dilemma adesso per Putin è come può convincere il suo Paese a mobilitare un numero così alto di persone, quando non c’è assolutamente alcuna prova che abbia avuto successo fino ad ora”, nota la fonte.

Invece la capacità di Mosca di reclutare soldati attraverso contratti da un anno – e senza mettere a rischio il “contratto sociale” stilato tra Putin e i russi – è fissa a quota “150 mila” all’anno.

Il 40% del bilancio pubblico destinato alla guerra

Kiev lo sa ed è su questi dati che basa la sua capacità di tenuta. L’altro aspetto da tenere in conto è che il “40% del bilancio pubblico” ora è dedicato allo sforzo bellico. Secondo il funzionario si tratta di “un livello insostenibile” paragonabile al crepuscolo dell’Urss. Ecco perché serve continuare ad aiutare l’Ucraina militarmente ed economicamente.

“E’ nel nostro interesse a lungo termine farlo perché l’alternativa è perdere tutti i dividendi della fine della Guerra Fredda”. La via d’uscita, per gli ucraini e i suoi alleati, è “quella di convincere la Russia che deve fermarsi perché perderà di più continuando a combattere e negoziare la via d’uscita”.