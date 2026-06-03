Gli 80 anni della Repubblica Italiana sono stati celebrati con un mix di festa e riflessione. Una festa “inclusiva” che ha voluto rimarcare i valori del 2 giugno. Ne è uscita una due giorni che, al netto di fisiologiche fibrillazioni istituzionali, ha confermato la piena sintonia fra il presidente Mattarella e la premier Meloni emersa nei quattro anni di Giorgia a Palazzo Chigi. Insieme all’Altare della Patria e in piazza del Quirinale. Insieme hanno deciso di aprire le porte dei loro Palazzi ai cittadini a conferma di una comune visione.

L’appello al corpo diplomatico

La festa del 2 giugno ha vissuto una vigilia particolare: Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato italiano (“Basta con la prepotenza delle armi”) e offerto un concerto dell’orchestra dell’Opera di Roma tra Mozart e Rossini. In mattinata il capo dello Stato ha accolto i visitatori alla apertura dei giardini del Quirinale; apertura per le fasce deboli della popolazione. Nel pomeriggio il consueto cambio della Guardia che si è svolto in forma solenne con il Reggimento Corazzieri e la Fanfara dei Carabinieri a Cavallo. Martedì il clou: ai Fori Imperiali è andata in scena la grande parata militare aperta da 250 sindaci – maxi tricolore sul Colosseo, il passo lento degli Alpini, Bocelli canta l’inno nazionale, Frecce tricolori ed elicotteri – e l’omaggio al Milite Ignoto, simboli di unità nazionale e valori costituzionali. Diretto Mattarella: “Il voto per la Repubblica ha segnato l’inizio di un nuovo patto civile”. Assenti alla parata Schlein, Conte e Salvini.

Show in piazza del Quirinale

Lo spettacolo serale in piazza del Quirinale (“I volti della Repubblica”) trasmesso martedì in diretta su Rai 1 dopo le 21.20 ha chiuso di fatto i due giorni di celebrazioni. Platea gremita, applausi, emozioni. Sul palco decine di protagonisti delle arti e della società civile tra i quali Roberto Bolle, Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi. E gli attori Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Marta Gastini, Flavio Insinna, Massimo Popolizio, Carlo Verdone , Luca Zingaretti. Mattarella ha invitato anche alcuni sportivi come Giuseppe Bergomi, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, il leggendario Abdon Pamich, Bebe Vio.

Lo spettacolo è stato una alternanza di musica, testimonianze e brevi filmati che hanno ripercorso il cammino della Repubblica, sottolineando i periodi positivi delle riforme (scuola, lavoro, famiglia ,servizio sanitario, tv, diritti civili, eccetera) a periodi bui (gli anni di piombo, le Brigate Rosse, gli attentati, il rapimento di Aldo Moro) la colonna sonora è stata affidata ad una orchestra giovane di archi, fiati, ritmica.