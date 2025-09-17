Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, ha diffuso un nuovo video su YouTube in cui sostiene di avere le prove che il marito sia stato avvelenato durante la detenzione. Navalny, principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, era morto nel febbraio 2024 in circostanze mai chiarite, mentre si trovava in un carcere di massima sicurezza in Siberia. Navalnaya ha raccontato di essere riuscita a ottenere alcuni campioni biologici dal corpo del marito e di averli sottoposti a due test indipendenti in diversi paesi. “Alexei è stato ucciso, per la precisione avvelenato”, ha dichiarato, accusando ancora una volta Putin di essere responsabile. Pur non mostrando prove dirette, la vedova ha chiesto ai laboratori coinvolti di rendere pubblici i risultati delle analisi.

Una morte piena di ombre

Navalny aveva 47 anni e, oltre al suo impegno politico, era noto per le inchieste giornalistiche e le denunce di corruzione contro il regime. Era stato arrestato con accuse considerate da molti osservatori internazionali come pretestuose e due mesi prima della sua morte era stato trasferito in una colonia penale remota, oltre il Circolo polare artico. Secondo il servizio penitenziario russo, Navalny “si era sentito male dopo una passeggiata e aveva perso conoscenza quasi immediatamente”, una versione giudicata poco credibile. Una sua collaboratrice ha pubblicato su X immagini della minuscola cella, con chiazze di vomito e sangue sul pavimento.

La vicenda richiama anche il precedente del 2020, quando Navalny era sopravvissuto a un avvelenamento con il novichok, agente nervino già usato contro altri oppositori del Cremlino. Nonostante i rischi, decise di rientrare in Russia, continuando la sua battaglia politica fino alla morte.

Cremlino: “Non sappiamo nulla delle dichiarazioni di Navalnaya”

“Non so nulla di queste sue dichiarazioni. Non posso dire nulla al riguardo”: così il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha risposto a chi gli chiedeva di commentare le parole di Yulia Navalnaya secondo cui due laboratori “in due paesi diversi hanno concluso” che suo marito Alexey Navalny “è stato avvelenato”.