È alta la tensione tra Teheran e Washington, con dichiarazioni che alimentano lo spettro di un nuovo conflitto. Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del Comando di Khatamolanbia, ha affermato che “è probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti”, sottolineando che la Repubblica islamica è “pienamente pronta a fronteggiare qualsiasi mossa ostile”.

Assadi ha poi rilanciato con toni ancora più duri: “Le forze armate iraniane hanno preso in considerazione misure sorprendenti contro la bellicosità del nemico, misure che non possono nemmeno immaginare”. Secondo il comandante, non cambierebbe nulla neanche in caso di un’eventuale offensiva americana: “Non fa alcuna differenza se gli Stati Uniti conducono operazioni militari contro l’Iran o meno, poiché gli Stati Uniti sono caduti in una trappola dalla quale non hanno via d’uscita”.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Fars, Assadi ha inoltre accusato Washington di non rispettare alcun impegno internazionale, sostenendo che gli Stati Uniti si trovano ormai in una condizione tale da “non essere mai più lo stesso Paese di prima degli attacchi”.