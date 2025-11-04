Arianna Meloni, sorella maggiore della premier e attuale capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, si prepara a un nuovo passo nella sua lunga militanza. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in un retroscena firmato da Simone Canettieri, la dirigente del partito, 50 anni, “si prepara al salto nel cerchio di fuoco”, ovvero la candidatura alle elezioni politiche del 2027, con un probabile approdo “più in Senato che alla Camera”. Dopo trent’anni di attività dietro le quinte, iniziata come “ombra” della sorella Giorgia, Arianna Meloni sembra pronta a entrare in prima persona nella scena parlamentare.

Arianna Meloni si candida

Come scrive il quotidiano, “Arianna Meloni si candida”: le prossime politiche potrebbero diventare le elezioni “delle due Meloni”. Al momento, né la diretta interessata né Fratelli d’Italia hanno confermato o smentito la notizia, ma i movimenti interni al partito sembrano confermare la preparazione. Tra eventi, comizi e incontri organizzativi, Arianna Meloni sta consolidando il proprio ruolo.

Due settimane fa ha partecipato a Washington ai 50 anni della National Italian American Foundation (Niaf) come capo delegazione informale di FdI, “nonostante la presenza di due ministri e parlamentari assortiti (con tanto di saluto conoscitivo con John Elkann in ambasciata)”.

La preparazione e il lavoro dietro le quinte

Il prossimo impegno sarà in Puglia, a Lecce, per un evento politico legato alle regionali, in attesa di Atreju, la storica festa della destra a dicembre nei giardini di Castel Sant’Angelo. Secondo il Corriere, Arianna Meloni starebbe curando ogni dettaglio della sua crescita politica: “Le ripetizioni di inglese, lo studio dei dossier economici con i parlamentari fidati (su tutti Francesco Filini, coordinatore del centro studi del partito, lascito del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari), una fitta agenda di incontri in via della Scrofa che spesso organizza nella stanza che fu prima di Giorgio Almirante, poi di Gianfranco Fini e ora della sorella, ormai ‘murata viva’ a Palazzo Chigi”.