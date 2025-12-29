Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto che contiene la proroga degli aiuti all’Ucraina. In effetti, una non notizia. Meno scontato, tuttavia, il registro delle presenze, per meglio dire, delle assenze illustri.

Assente anche il ministro della Difesa Crosetto

Il vicepremier Matteo Salvini non ha partecipato al consiglio dei ministri che si è svolto nel pomeriggio a Palazzo Chigi, nel corso del quale è stato approvato il decreto per gli aiuti all’Ucraina. In base a quanto viene confermato da fonti vicine al segretario della Lega, l’assenza è dovuta a “motivi personali”.

Sempre per “motivi personali”, anche il ministro della Difesa Guido Crosetto non ha partecipato al consiglio dei ministri.

L’assenza di Matteo Salvini dal consiglio dei ministri non è stata in polemica per il contenuto del decreto Ucraina, ha detto il vicepremier Antonio Tajani, rispondendo a una domanda dei giornalisti, all’ingresso della Camera.

“No”, ha risposto, aggiungendo: “C’era Giorgetti, c’erano i ministri della Lega”. A chi gli ha chiesto se la formulazione del decreto sia andata bene alla Lega, Tajani ha risposto: “Lo hanno approvato…”.