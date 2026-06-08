L’affluenza definitiva ai ballottaggi delle elezioni amministrative 2026 si è attestata al 52%, in netto calo rispetto al primo turno, quando aveva raggiunto il 60,48%. Il dato emerge dal portale Eligendo ed evidenzia una diminuzione di oltre otto punti percentuali nella partecipazione al voto.

I risultati

Per quanto riguarda l’esito delle sfide nei capoluoghi chiamati al secondo turno, il centrodestra conquista tre città su sei, imponendosi ad Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centrosinistra prevale negli altri tre capoluoghi al voto, ovvero Agrigento, Chieti e Trani.

Secondo le elaborazioni di Youtrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15 mila abitanti al voto per le amministrative 2026 il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centrosinistra, in 40 è di centrodestra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Gli uscenti erano invece 59 di centrosinistra, 42 di centrodestra e 17 civici o di altri partiti.