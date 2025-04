“Proprio Salvini ha parlato di dati sull’occupazione e sull’export positivi. La situazione internazionale è delicata. Capisco le legittime aspirazioni, ma il Paese viene prima. Una cosa è l’auspicio, un’altra la realtà”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli commenta le parole del vicepremier Matteo Salvini sulla sua disponibilità a tornare al Viminale (Ministero dell’Interno).

E sull’ipotesi di un confronto fra Salvini e Meloni, Barelli afferma: “Non credo che lei ne sia contenta. E in un momento difficile per immigrazione e sicurezza non si possono aprire crepe sulla credibilità”.

Quanto all’attuale ministro dell’Interno sottolinea: “Piantedosi è un tecnico molto esperto, voluto dalla Lega. Uno dei ministri migliori. Guai a generare dubbi di inadeguatezza”. E aggiunge che Salvini “ha già un ministero di grande responsabilità, che dovrà gestire gran parte dei fondi Pnrr. Non vedo la necessità di rimescolare le carte”.