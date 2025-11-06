Maria Rosaria Boccia, l’ imprenditrice di Pompei al centro del caso Sangiuliano, ha annunciato il ritiro dalla corsa alle Regionali campane, dove era candidata con la lista Dimensione Bandecchi. In una lettera indirizzata al leader del movimento, Stefano Bandecchi, scrive: “Caro Presidente, nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia che mi ha profondamente ferita. (…) Ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania”.

Boccia racconta un anno di grande sofferenza: “Ho vissuto giornate cariche di tensione, di ostilità e di ingiustizia. (…) Ho pagato un prezzo altissimo in termini di salute fisica e mentale”. Spiega di voler tutelare il lavoro della squadra: “Faccio questo passo non solo per me, ma soprattutto per lei, per la nostra squadra, per tutti i candidati che stanno lavorando con dedizione e passione”. Critica poi il sistema mediatico e politico: “Ho avuto modo di toccare con mano quanto il potere possa essere spietato, soprattutto quando sostenuto da una stampa compiacente”. E conclude: “La ringrazio di cuore per avermi difeso con fermezza. (…) Questa scelta non è una resa. È un atto di rispetto. Verso di lei, verso il partito, verso la verità. (…) Continuerò a credere nel nostro progetto, perché rappresenta la possibilità concreta di cambiare un sistema che punisce chi osa essere libero”.