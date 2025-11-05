Regionali, il conto alla rovescia è cominciato. Tra meno di venti giorni si vota in Campania, Puglia e Veneto (23-24 novembre). Fioccano sondaggi, comizi, colpi di scena (anche un candidato pugliese di Modugno arrestato), crescenti preoccupazioni. Una su tutte: l’affluenza alle urne. Tira aria di forti astensioni, almeno a dar retta ai rilevamenti. Tensione alle stelle. Ovunque. I big cercano di arginare la volontà di disertare i seggi andando sul territorio col cappello in mano. Basterà? Ecco le ultime dalle tre regioni (in ordine alfabetico).

Puglia, Antonio Decaro favorito

Il sondaggio politico Ipsos assegna all’ex sindaco di Bari una vittoria larga, addirittura col 63,8% dei voti. Circa 30 punti in più di Luigi Lobuono. Il Pd sarebbe il primo partito della regione seguito da Fdl. L’astensione è stimata al 43%. Risultati ben più bassi per gli altri de candidati: Ada Donno e Sabino Mangano. Ma un episodio di cronaca si è preso le attenzioni della campagna elettorale: è stato arrestato mercoledì 5 novembre un assessore del comune di Modugno (Bari) e candidato nella lista di Forza Italia a sostegno di Lobuono. Pesante l’accusa: scambio elettorale politico-mafioso. La patata bollente è ora nel campo del centrodestra.

Campania, a Napoli Giorgia e Arianna Meloni per Cirielli

Per la campagna elettorale di Edmondo Cirielli alle regionali in Campania il centrodestra non schiera solo Giorgia Meloni ma anche la sorella Arianna, capo della segreteria politica. Le date sono in corso di definizione. Sicura la partecipazione di Salvini e Antonio Tajani. Cirielli, vice ministro degli Esteri, sta percorrendo ogni angolo della regione per avere la meglio sul campo largo di Roberto Fico al grido: Sanità, Sicurezza, Lavoro, Ambiente. Cirielli dice che con lui ci saranno molti di quelli che hanno votato De Luca. L’ultimo sondaggio parla di sostanziali incertezze. Lo slogan di Cirielli è: “Rialziamoci per tornare grandi”.

Veneto in gara per superare i 15 anni di Zaia

La sfida è tra il vicesegretario federale della Lega ed ex deputato Alberto Stefani e l’ex sindaco Pd di Treviso Giovanni Manildo. La sinistra non vince dal 1995. Anche qui come in Puglia tra i due candidati non c’è storia. E, al momento, il Carroccio è avanti di un soffio su Fratelli d’Italia: analisi fatta da Demos per l’Osservatorio sul Nord Est. Va ricordato che Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno posto il veto alla ricandidatura del presidente uscente Luca Zaia. Il centrosinistra punta sull’avvocato civilista Manildo sostenuto dal Pd, M5S, AVS; in più Azione, Italia Viva, +Europa, partito Socialista e Movimento Socialista Liberale. Tra gli altri candidati da segnalare Marco Rizzo coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare.