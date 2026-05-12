La visita della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia, prevista per il 13 e 14 maggio, ha già provocato un duro scontro politico all’interno del consiglio comunale. Al centro della polemica c’è il conferimento simbolico del Primo Tricolore, omaggio che il Comune intende consegnare alla futura regina d’Inghilterra durante la permanenza in città.

La tensione è esplosa durante la seduta consiliare quando Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno urgente per chiedere ufficialmente la consegna della storica bandiera alla principessa. Poco prima della discussione, però, il sindaco Marco Massari, espressione del centrosinistra, ha annunciato che sarebbe stato lui stesso a consegnare il riconoscimento a Kate Middleton.

A quel punto la maggioranza guidata dal Partito Democratico ha deciso di bocciare il documento presentato dall’opposizione, ritenendolo ormai superato dall’annuncio del primo cittadino. Una scelta che ha immediatamente fatto esplodere la protesta di Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia attacca: “Il sindaco ha rubato la nostra idea”

Durissima la reazione del capogruppo di Fratelli d’Italia Cristian Paglialonga, che ha accusato apertamente l’amministrazione comunale di essersi appropriata della proposta avanzata dal suo partito. “Il sindaco ha rubato la nostra idea”, ha attaccato Paglialonga, denunciando quello che definisce uno “scippo politico” da parte della maggioranza.

Nel suo intervento il capogruppo meloniano ha ricostruito quanto accaduto nelle ore precedenti alla seduta: “Ieri dopo poche ore dall’annuncio pubblico che abbiamo fatto per presentare l’odg la maggioranza ci ha contattato chiedendo di trasformare l’atto in una iniziativa congiunta. Al nostro rifiuto, ecco la scena surreale: il sindaco ha improvvisamente sostenuto che l’idea fosse già sua e, guarda caso, il nostro ordine del giorno non è stato ammesso”.

Paglialonga ha poi rincarato la dose parlando di “vicenda che rasenta il ridicolo istituzionale” e accusando il centrosinistra di voler “appropriarsi politicamente di una proposta lanciata da Fratelli d’Italia”.

Le accuse alla maggioranza e lo scontro politico

La polemica si è rapidamente trasformata in uno scontro politico molto acceso tra maggioranza e opposizione. Fratelli d’Italia sostiene che il Comune non avesse inizialmente previsto alcun omaggio ufficiale alla principessa e che soltanto dopo la proposta dell’opposizione il sindaco abbia deciso di intervenire direttamente. “Un comportamento infantile, arrogante e profondamente scorretto”, ha proseguito Paglialonga, secondo cui l’amministrazione sarebbe guidata più da “gelosie politiche e giochi di palazzo” che dall’interesse istituzionale.

Il capogruppo di FdI ha infine accusato la sinistra di voler “mettere il cappello sulle idee degli altri”, anche in occasione di “un evento storico e prestigioso per Reggio Emilia”. Le tensioni in aula hanno così finito per oscurare almeno in parte l’attesa per la visita della principessa del Galles, che rappresenta comunque un appuntamento di grande rilievo internazionale per la città emiliana.

La replica del Pd: “La visita dovrebbe unire”

Alla accuse di Fratelli d’Italia ha risposto il capogruppo del Partito Democratico, che ha difeso l’operato del sindaco Marco Massari e della maggioranza. “Come ha spiegato il sindaco, da giorni erano in corso interlocuzioni con Kensington Palace essendo una visita non ufficiale, perciò il conferimento era da concordare con loro”, ha spiegato il rappresentante dem.

Secondo il Pd, la proposta di trasformare l’ordine del giorno in un documento condiviso nasceva proprio dalla volontà di evitare uno scontro politico su una visita istituzionale così importante. “Abbiamo proposto un documento unitario perché questa visita prestigiosa dovrebbe unire e non dividere politicamente”.