Vladimir Solovyov, nato a Mosca nel 1963, è uno dei volti più noti e controversi del sistema mediatico russo. Tornato al centro delle polemiche per i pesanti insulti rivolti in diretta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il conduttore è considerato da anni tra i principali interpreti della linea del Cremlino. Giornalista e anchorman, è strettamente legato al presidente Vladimir Putin, di cui sostiene apertamente politiche e visione geopolitica.

La scheda del Dipartimento di Stato USA

Dal 2012 conduce su Russia-1 il talk show politico “Serata con Vladimir Solovyov”, seguito da milioni di telespettatori, affermandosi come figura centrale della propaganda filo-governativa. Secondo il Dipartimento di Stato americano, è “il più energico propagandista del Cremlino”, capace di diffondere quotidianamente contenuti anti-occidentali e anti-ucraini attraverso televisione, radio e social media, dove gestisce una vasta rete di canali. Dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022, è stato sanzionato da Unione europea, Stati Uniti e Regno Unito per il suo ruolo nel sostenere e giustificare l’azione militare russa.

La sua comunicazione è spesso aggressiva e provocatoria: nel tempo ha attaccato leader occidentali, oppositori politici come Alexei Navalny e ha diffuso teorie controverse, arrivando a invocare la distruzione delle città ucraine e a utilizzare toni da “guerra totale”, anche con riferimenti all’uso di armi nucleari. La stampa indipendente russa ha descritto il suo stile come basato su “incitamento all’odio, insulti e umiliazioni”.

Le ville sequestrate a Como

In Italia il suo nome è emerso con forza dopo il sequestro nel 2022 di due ville sul lago di Como, per un valore di circa 8 milioni di euro, nell’ambito delle sanzioni contro personalità vicine al Cremlino. In passato aveva ottenuto anche un certificato di residenza italiano, circostanza resa pubblica dallo stesso Navalny.

Nel corso della carriera, Solovyov ha ricevuto numerose onorificenze statali russe, consolidando un rapporto privilegiato con il potere. La sua traiettoria professionale, iniziata come giornalista indipendente, si è progressivamente trasformata in un ruolo di primo piano nella macchina comunicativa del Cremlino, di cui oggi rappresenta uno dei portavoce più influenti e controversi.