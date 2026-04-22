L’estate si avvicina e l’arrivo della stagione calda va di pari passo con la voglia di viaggiare, anche e soprattutto alla scoperta dell’Italia. La Toscana rappresenta una certezza per trascorrere momenti di puro relax, anche solo per un weekend. Andiamo Tour Operator ha pensato alle esigenze un po’ di tutti, creando due pacchetti per scoprire Siena e i suoi dintorni, tra visite guidate e degustazioni.

Di seguito tutte le informazioni utili.

Pacchetto per due notti in una dimora storica

Campo Regio Relais si trova in un antico palazzo nel centro storico di Siena, in Via della Sapienza, una delle principali arterie della Siena medievale già sede dell’Università e dell’accademia degli Intronati. La sua peculiarità è di aprirsi su uno dei panorami più belli della città che dalle finestre e dai balconi si riflette negli ambienti in cui si vive. La posizione così centrale del Relais permette ai suoi ospiti di raggiungere a piedi in pochi minuti i monumenti simbolo della città quali Piazza del Campo e Piazza del Duomo e tutti gli straordinari musei cittadini per ammirare i capolavori dell’arte senese.

Andiamo tour operator propone un Week end nella città del Palio con attività esclusive, approfondendo la conoscenza della città, del suo territorio e degustando pregiati vini in angoli incantevoli della campagna senese.

Pacchetto Taste Siena quota per persona € 626,00

– Sistemazione in camera doppia, pernottamento di 2 notti e prima colazione

– Trasporto privato in Tuk Tuk per tour di 3 ore con visita a cantina in Chianti e degustazione

Pacchetto Siena Exclusive quota per persona € 714,00

– Sistemazione in camera doppia, pernottamento di 2 notti e prima colazione

– Degustazione in location esclusiva con sommelier e storia delle Docg & Supertuscan (3 vini)

abbinamento prodotti tipici

– Visita guidata di Siena con guida turistica alla scoperta della Città del Palio, 2 ore.

Pacchetto Siena Winelover quota per persona € 826,00

– Sistemazione in camera doppia, pernottamento di 2 notti e prima colazione

– Degustazione in location esclusiva con sommelier e storia delle Docg & Supertuscan (3 vini)

abbinamento prodotti tipici

– Tour di gruppo (max 8 persone) di 6 ore alla scoperta del Brunello di Montalcino, visita

guidata a 2 cantina, degustazione vini e pranzo leggero.

Pacchetto per due notti in un B&B di charme

Il bed and breakfast ALLE DUE PORTE è situato in via Stalloreggi n.51, nella zona più antica della città a pochi passi dal Duomo e da Piazza del Campo. Il centro storico di Siena è patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. Le camere, confortevoli e spaziose sono una differente dall’altra. Arredate in stile toscano e con mobili antichi, dispongono di aria condizionata, TV, WI-FI e bagno privato. Le travi a vista raccontano la storia di un palazzo che ha più di mille anni. Tutte le mattine ti aspetta una deliziosa e varia colazione per farti sentire come a casa nel cuore di Siena . Avrai tutti i suggerimenti per farti scoprire tutti gli angoli più belli i musei e i luoghi di interesse della città. 5 Minuti da Piazza del Campo 2 Minuti dal Duomo di Siena.

Andiamo tour operator offre un Week end nella città del Palio con attività esclusive, approfondendo

la conoscenza della città, del suo territorio e degustando pregiati vini in angoli incantevoli della

campagna senese.

Pacchetto Taste Siena quota per persona € 294,00 o Sistemazione in camera doppia, pernottamento di 2 notti e prima colazione

– Trasporto privato in Tuk Tuk per tour di 3 ore o Visita a cantina e degustazione di 3 vini della produzione aziendale incluso Chianti Classico

Docg

Pacchetto Siena Exclusive quota per persona € 356,00

– Sistemazione in camera doppia, pernottamento di 2 notti e prima colazione

– Degustazione in location esclusiva con sommelier e storia delle Docg & Supertuscan (3 vini)

abbinamento prodotti tipici o Visita guidata di Siena con guida turistica alla scoperta della Città del Palio, 2 ore.

Pacchetto Siena Winelover quota per persona € 470,00

– Sistemazione in camera doppia, pernottamento di 2 notti e prima colazione

– Degustazione in location esclusiva con sommelier e storia delle Docg & Supertuscan (3 vini)

abbinamento prodotti tipici o Tour di gruppo (max 8 persone) di 6 ore alla scoperta del Brunello di Montalcino, visita

guidata a 2 cantina, degustazione vini e pranzo leggero.

Nota bene: questo non è un articolo pubblicitario. Blitz Quotidiano non riceve alcuna percentuale dalla pubblicazione di questi contenuti.