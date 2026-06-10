Scontro in Aula alla Camera tra FdI ed M5s sulla commissione Covid con il vice presidente di turno, Sergio Costa, che è anche stato costretto a sospendere per alcuni minuti i lavori. Ad accendere la miccia l’intervento di Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia che in un duro intervento ha invitato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a dimettersi da componente della commissione e a farsi audire. “Non accettiamo lezioni di coraggio – ha detto tra l’altro – da chi parla di gestione pandemia in tv ma non è ancora venuto a farsi sentire”.

Dura la replica del pentastellato Alfonso Colucci che ha criticato “il disperato tentativo del centrodestra di perseguire un inconsistente teorema accusatorio”. Parole contestate dai banchi del centrodestra con i parlamentari di Fdi che, al termine dell’intervento hanno deriso gli esponenti M5s intonando “Onestà, onestà”. A questo punto il coro è stato intonato anche dai pentastellati insieme a “Verità, verità” con Costa che ha dovuto sospendere i lavori.

Dopo la ripresa, a prendere la parola è stato anche l’esponente del partito Democratico Gian Antonio Girelli che ha invitato i presidenti di Camera e Senato a rispondere nel merito attaccando anche il fatto che “la maggioranza continua a comportarsi come la peggiore delle minoranze”. “So che il presidente Fontana – ha replicato il vice presidente Costa – è in contatto con il presidente La Russa in ordine alla vicenda che lei ha sollevato”.