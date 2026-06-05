“È davvero surreale. Bruxelles certifica il fallimento delle politiche energetiche del Governo perché ci concede un margine di flessibilità ma per le rinnovabili, che Meloni non ha mai voluto e adesso Meloni festeggia. In realtà hanno accumulato fallimenti su fallimenti. Vi ricordare quando volevano abolire le accise in campagna elettorale? Poi il taglio delle accise? Poi dell’Italia volevano fare l’Av del gas. Invece, adesso, Bruxelles dice dovete investire sulle rinnovabili. Loro non lo hanno fatto”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, oggi in Puglia per diversi eventi elettorali, nel suo primo appuntamento a San Giovanni Rotondo (Foggia) dove passeggia con la candidata sindaca Rossella Fini che domenica 7 e lunedì 8 giugno affronterà al ballottaggio la candidata sostenuta dal centrodestra Floriana Natale.

“Attenzione – avverte Conte -, se ne vengono con un diversivo ancora oggi: il nucleare. Un piano che richiede venti anni per essere realizzato. Ma oggi bisogna alleviare i costi delle bollette per famiglie ed imprese. Lo possiamo fare solo togliendo soldi alle armi e prendendo gli extra profitti di banche ed aziende energetiche”.