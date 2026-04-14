Secondo il sondaggio Swg diffuso ieri per il Tg La7, il quadro delle intenzioni di voto registra un arretramento diffuso dei principali partiti. Fratelli d’Italia resta nettamente in testa ma perde lo 0,2% e si attesta al 29,3%, confermando comunque un ampio margine sugli avversari. In lieve calo anche il Partito Democratico, che scende dello 0,1% e si posiziona al 21,9%. Segno meno pure per il Movimento 5 Stelle, ora al 12,2%, e per Forza Italia, che arretra dello 0,2% al 7,7%. Stabile Alleanza Verdi e Sinistra al 6,6%, mentre la Lega lascia sul terreno lo 0,3% e scende al 6,3%. Tra le forze minori, Azione e Futuro Nazionale sono appaiati al 3,5%, Italia Viva è al 2,5%, +Europa al 1,6% e Noi Moderati all’1,2%.