Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Vannacci sale al 5,3% e raggiunge la Lega, in calo FdI
Futuro Nazionale guadagna mezzo punto in una settimana, mettendo a segno la crescita più importante della rilevazione. Il partito guidato da Roberto Vannacci aggiunge al 5,3% la Lega (che perde lo 0.3%). È quanto emerge dall’ultimo orientamento di voto rilevato da Swg per il Tg La7. Il sondaggio, realizzato tra il 10 e il 15 giugno, evidenzia anche un lieve calo per Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni, pur lasciando sul terreno lo 0,4%, rimane comunque in testa come prima forza politica al 27,9%.
In crescita Pd e M5s
Aumentano leggermente il Pd, che si attesta al 22,1% (+0,1%), il Movimento 5 Stelle al 13,3% (+0,2) e Forza Italia al 7,2% (+0,2%). Stabili invece Verdi e Sinistra, che si confermano al 6,5%. Per quanto riguarda gli altri partiti, Italia Viva di Matteo Renzi si attesta al 2,4%. Azione al 3,5% (-0,1%), +Europa all’1,6% (+0,1%), Noi Moderati all’1,1% (-0,1%), mentre ORA! all’1%.