Crescono il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale, che supera Alleanza Verdi e Sinistra. Calano invece Pd e Fratelli d’Italia. È quanto emerge dall’ultimo orientamento di voto rilevato da Swg per il Tg La7. Il sondaggio, infatti, fotografa una situazione attuale in cui la formazione della premier Giorgia Meloni, pur confermandosi come primo partito d’Italia, cede lo 0,3% e scende al 26,9%. Il vantaggio sul Partito Democratico di Elly Schlein, che perde lo 0,2% e scivola al 21,1%, rimane comunque piuttosto considerevole. A seguire, il M5S di Giuseppe Conte guadagna lo 0,2% e si attesta al 13,1%.

Futuro Nazionale supera Avs

Forza Italia mantiene una certa stabilità attestandosi al 7,7%, mentre il partito di Roberto Vannacci prosegue la sua corsa guadagnando lo 0,4% e arrivando al 6,7%. Futuro Nazionale supera così Avs, che non si sposta rimane al 6,4%. Più in basso, invece, c’è la Lega di Matteo Salvini, che passa dal 5,4% al 5,5%. Azione di Carlo Calenda si posiziona al 3,4% (-0,1%), mentre Italia Viva di Matteo Renzi resta stabile al 2,5%. Più staccati +Europa (1,3%), Noi Moderati (1,1%) e Avanti Psi (1%), mentre la quota di chi non si esprime scende al 26% (-1%).