Nello studio dei talk show italiani si parla della riforma della Giustizia. “Non si velocizzano i processi. Interessi dei cittadini sono lontani anni luce” dice Lina Palmerini. “Metà dei parlamentari di Fdi non condivide la riforma” spiega il magistrato Nicola Gratteri. “C’è un’invasione di campo che deve essere ricondotta” attacca il sottosegretario di Fratelli d’Italia, Alfredo Mantovano.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Non si velocizzano i processi. Interessi dei cittadini sono lontani anni luce”. (Lina Palmerini, Otto e mezzo)

“Metà dei parlamentari di Fdi non condivide la riforma”. (Nicola Gratteri, DiMartedì)

“Un potere che si occupa dei giudici ha paura di sé stesso”. (Silvia Ronchey, DiMartedì)

“C’è un’invasione di campo che deve essere ricondotta”. (Alfredo Mantovano, Fratelli d’Italia, Dieci minuti)

“C’è una distanza chilometrica fra Paolo Borsellino e Giorgia Meloni”. (Carlo Rossella, DiMartedì)

“La destra è strepitosa nella propaganda”. (Pier Luigi Bersani, Otto e mezzo)

“Avevano promesso, in particolare la Lega, di abolire la Fornero. È chiaro che governo e partiti di maggioranza hanno detto bugie agli italiani. Meno demagogia e più serietà”. (Raffaella Paita, Italia Viva, Coffee Break)

“Gli italiani sanno che Meloni sta governando bene”. (Achille Totaro, Fratelli d’Italia, DiMartedì)

“Il 2026 sarà un anno difficile per l’economia”. (Maurizio Molinari, Omnibus)

“Il no della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto? Siamo davvero sicuri che Giorgia Meloni sia così dispiaciuta? In fondo, questa decisione va contro Salvini”. (Massimo Gramellini, DiMartedì)