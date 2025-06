Nei salotti dei talk show italici si parla della situazione internazionale e dei soliti battibecchi interni tra maggioranza e opposizione. “Ucraina? Sono ore molto pericolose – avverte il professor Alessandro Orsini -. Questo conflitto non ha più una soluzione diplomatica”. “La fine della guerra in Ucraina è nelle mani della Russia – spiega il ministro degli Esteri, Guido Crosetto -. Questa è la realtà, guardata senza ideologia”. “Contro la Russia – tuona Alessandro Di Battista – 17 pacchetti di sanzioni, contro Israele nessuno”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Macron e Meloni? Lei ha un caratterino, come si diceva una volta, e lui è un galletto. Non è facile incontrarsi con Salvini da una parte e Le Pen dall’altra. Positivo che ci sia stato un incontro”. (Corrado Augias, Otto e mezzo)

“Il vertice tra Italia e Francia di ieri? L’incontro è un dato positivo e smentisce la ‘favoletta’ per cui il nostro presidente del Consiglio Meloni sarebbe isolato. Grazie a questo governo l’Italia è diventata un interlocutore autorevole e indispensabile e non c’è nessuna preclusione al dialogo con gli altri”. (Alberto Bagnai, Lega, Coffee Break)

“UE non esiste, dove sarebbero i contrasti della premier? Guardiamo i fatti, non la propaganda”. (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“Tra Meloni e Merz buoni rapporti”. (Giovanni Di Lorenzo, Otto e mezzo)

“L’Italia si trova in una posizione centrale negli interessi mondiali in questo momento”. (Mario Sechi, 4 di Sera)

“Ucraina? Sono ore molto pericolose. Questo conflitto non ha più una soluzione diplomatica”. (Alessandro Orsini, 4 di Sera)

“Contro la Russia 17 pacchetti di sanzioni, contro Israele nessuno”. (Alessandro Di Battista, DiMartedì)

“La fine della guerra in Ucraina è nelle mani della Russia. Questa è la realtà, guardata senza ideologia”. (Guido Crosetto, Sky Tg24)

“Negli Usa iniziano le rivolte popolari contro le politiche anti-migranti”. (Antonio Di Bella, DiMartedì)

“Smettiamo di pensare che Meloni sia imbattibile”. (Matteo Renzi, DiMartedì)

“Pensione sempre più tardi? Per stoltezza di provvedimenti spinti da Salvini”. (Elsa Fornero, DiMartedì)

“Sulle pensioni governo montiano. La legge Fornero fa un baffo a quello che sta facendo Salvini”. (Massimo Giannini, DiMartedì)

“Beppe Grillo? Non è una questione che riguarda più me, io mi occupo di politica. Le questioni giudiziarie le trattano i miei avvocati che sono affidabilissimi e fin qui con me non hanno mai perso una causa”. (Giuseppe Conte, Sky Tg24)