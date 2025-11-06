Cosa si dice in TV, Renzi: “Almasri? Siamo stati presi in giro dalla Libia”. Cacciari: “Una figura oscena”. Sechi: “Il governo italiano ha fatto una scelta di politica estera”
Nei salotti dei talk show italici si litiga sull’arresto in Libia di Almasri. “Siamo stati presi in giro dalla Libia” attacca il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. “Una figura oscena per il nostro Paese” taglia corto Massimo Cacciari. “Un arresto che mette in difficoltà l’Italia” spiega Maurizio Molinari.
Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:
“Almasri? Il governo dovrebbe dimettersi di botto”. (Giuseppe Conte, Porta a Porta)
“Siamo stati presi in giro dalla Libia”. (Matteo Renzi, Tagadà)
“Se giustizia sarà fatta, si farà nelle prigioni libiche non in quelle italiane”. (Fabrizio Sala, Forza Italia, Tagadà)
“Mi sembra che il risultato ci sia, non capisco perché mettere in crisi i governi”. (Marco Scurria, Fratelli d’Italia, Coffee Break)
“Almasri? Una figura oscena per il nostro Paese”. (Massimo Cacciari, Otto e mezzo)
“Oggetto di una faida politica libica, ma come ricattavano l’Italia?” (Nathalie Tocci, Otto e mezzo)
“Un arresto che mette in difficoltà l’Italia”. (Maurizio Molinari, Tagadà)
“Se oggi non riusciamo neanche a garantire i diritti che in Libia riescono a garantire, vuol dire che non siamo il faro dell’Occidente, ma la lampadina scaduta del Mediterraneo”. (Davide Faraone, Italia Viva, 4 di Sera)
“È grazie al governo Meloni se oggi un criminale è stato arrestato in Libia”. (Grazia Di Maggio, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)
“Il governo italiano ha fatto una scelta di politica estera”. (Mario Sechi, Realpolitik)
“C’è umiliazione e una vergogna per l’onore del nostro paese. Di fronte a uno stupratore di bambini un paese come l’Italia non può fermarsi all’interesse di bottega ma perseguire la giustizia”. (Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, Agorà)