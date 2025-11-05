Botta e risposta tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto ed il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sull’operazione Strade sicure finanziata attualmente fino al 2027 e che vede circa 6.800 militari impegnati, in concorso con le forze di polizia, per garantire la sicurezza in 58 città italiane. “È arrivato il momento di tornare indietro. Penso che dovremmo aumentare le forze di polizia per riportare i militari al loro lavoro originario”, ha detto Crosetto. “Si sbaglia”, ha replicato La Russa, bisognerebbe invece “ampliare l’operazione”.

Crosetto: “Abbiamo bisogno di 30mila militari in più”

Crosetto è intervenuto auspicando l’incremento del personale della Difesa in tempi difficili. “La legge 244”, quella che fissa il limite sul personale della Difesa a 170mila unità, ha detto, “dobbiamo buttarla via. Lo spirito con cui è nata è morto. Il personale va aumentato. Abbiamo bisogno di 30mila unità in più per la Difesa, dovremmo arrivare a 200mila unità”. E in queste condizioni, è il ragionamento del ministro, cedere i 6.800 militari di Strade sicure è un lusso che il ministero non può permettersi.

Non è dello stesso avviso La Russa, ministro della Difesa quando l’operazione venne lanciata. “Mi spiace contraddire – ha spiegato – il mio amico Crosetto che oggi dice che si deve eliminare l’operazione, risultata negli anni tra i provvedimenti più apprezzati dall’opinione pubblica e non solo tra gli elettori di centrodestra, che ne furono addirittura entusiasti”.

Secondo il presidente del Senato, “occorrerebbe non solo confermare ma anzi ampliare l’operazione, ripristinando il pattugliamento misto di militari e forze dell’ordine, che solo qualche nostalgico sessantottino di sinistra aveva contestato”. La Russa si è quindi detto certo che “se Crosetto vorrà testare cittadini, sindaci e forze politiche di maggioranza, e non solo, eviterà di dare un’inutile pedata a chi mette la sicurezza tra le priorità da garantire”.