“L’Italia, con le sue tante emergenze, avrebbe bisogno di interventi ben più profondi di questa legge di Bilancio. Quella del governo è la manovra di chi fa il morto a galla”. Lo ha detto Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, nel corso de ‘La Miniera’.

“Per le pensioni ci saranno 8 euro in più al mese”

“Giorgia Meloni è alla doppia bugia. Non mente solo rispetto a quello che diceva quando era all’opposizione. Ora tradisce persino le promesse fatte al governo. Penso al Piano casa da 15 miliardi annunciati ad agosto: nella legge di Bilancio non c’è un euro. Aveva detto che avrebbe destinato 25 miliardi per compensare i danni inferti dai dazi di Trump.

Queste le parole. I fatti dicono che per le pensioni ci saranno 8 euro in più al mese, i problemi della sanità non vengono nemmeno sfiorati e, in compenso, non ci sono risorse per lo sviluppo. E questo è preoccupante perché una volta finita la spinta del Pnrr, il Pil, già ridicolo, ne risentirà. Quella del centrodestra è, insomma, la manovra di chi punta solo a galleggiare. Ma così si tiene solo fermo il Paese”, ha concluso.