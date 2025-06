Protesta dei senatori del partito Democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra contro il decreto sicurezza in discussione al Senato e che oggi dovrebbe essere convertito in legge. Diversi esponenti hanno inscenato un sit-in sedendosi, a braccia incrociate, nello spazio dell’emiciclo davanti ai banchi del Governo per richiamare la contrarietà alle pene contro la resistenza passiva previste dal decreto. Dopo essersi seduti hanno gridato “Vergogna vergogna”.

I partiti che hanno messo in scena questa protesta hanno poi chiesto di convocare la conferenza dei capigruppo. Il presidente del Senato Ignazio la Russa ha evidenziato che non avrebbe interrotto la seduta, poi ha deciso di sospendere l’Aula parlando con uno dei capigruppo di opposizione. La conferenza dei capigruppo del Senato è stata quindi convocata.

Oggi, malgrado le proteste, dovrebbe continuare l’esame del provvedimento già approvato alla Camera, dato che il centodestra ha la maggioranza anche al Senato. Prima dell’approvazione ci saranno le dichiarazioni di voto e poi il voto di fiducia posta ieri dal Governo.