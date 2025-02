Parlando dalla sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida, Donald Trump ha attaccato direttamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “È sua la colpa della guerra in Ucraina”. E ancora: “Zelensky è il leader di un paese distrutto e gode ormai del 4%”. Trump ha poi criticato Zelensky per le sue lamentele per non essere stato invitato a Riad nel giorno dei colloqui tra russi e americani. “Oggi ho sentito dire: ‘Oh, beh, non siamo stati invitati’. Beh, sono deluso. Sei stato lì per tre anni. Non avresti mai dovuto iniziarla questa guerra, e avresti dovuto finirla in tre anni. Avresti potuto fare un accordo. Io avrei potuto fare un accordo per l’Ucraina che avrebbe dato loro quasi tutta la terra, e nessuno sarebbe stato ucciso, nessuna città sarebbe stata demolita e nessuna chiesa abbattuta. Ma hanno scelto di fare in un altro modo”.