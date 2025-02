Che l’impatto del meteorite Musk sul pianeta repubblicano stia per affieviolirsi? Gli elettori di Trump si sono già stufati dell’ingombrante presenza del “nuovo corsaro”, per citare il presidente Mattarella? Un sondaggio dedicato mostra in effetti un grado di insofferenza in grande ascesa. Dice, il sondaggio, che il supporto pubblico per un ruolo influente di Elon Musk nell’amministrazione Usa è crollato.

Il sondaggio Economist/YouGov

Secondo le rilevazioni di Economist/YouGov condotte questa settimana, il numero di repubblicani che vogliono che Musk e il suo dipartimento per l’efficienza governativa (Doge) abbiano “molta” influenza nell’amministrazione Trump è precipitato dal 47% al 26% rispetto al periodo post-elettorale di novembre 2024.

Il 43% degli intervistati afferma invece di volere che Musk abbia “un po’” di influenza e il 17% che non ne abbia “per niente”. Fra i democratici e gli indipendenti, solo il 6% vuole che Elon abbia “molta” influenza nell’amministrazione Trump, rispetto al 26% di novembre.