La democratica Emily Gregory ha vinto le elezioni speciali in Florida nel distretto di Palm Beach che include Mar-a-Lago, località esclusiva eletta dal presidente Trump a sua residenza abitualequando non è presente alla Casa Bianca. Gregory ha battuto il repubblicano Jon Maples, appoggiato dallo stesso presidente.

Emily Gregory conquista un seggio alla camera dello Stato

Le elezioni speciali hanno riguardato un seggio alla camera dello Stato. Per i democratici la vittoria di Gregory è importante in vista delle elezioni di metà mandato di novembre.

La vittoria di Gregory non cambia il controllo della maggioranza repubblicana nella Camera della Florida ma può dare una spinta al partito dei liberal in vista delle elezioni di metà mandato.

I democratici infatti potrebbero provare a infliggere un pesante colpo al dominio repubblicano che da anni vige in Florida, stato vinto con facilità da Trump nel 2024.

Greogory gestisce un centro fitness per neo-mamme

Con esperienza nella sanità pubblica e nella salute mentale, che ora gestisce un centro fitness per mamme post-parto, Gregory è alla sua prima candidatura.

“I risultati inviano un chiaro messaggio: la gente in Florida vuole muoversi verso una nuova direzione, una in cui i leader si concentrano sul ridurre i costi e aiutare le famiglie che lavorano”, ha detto Gregory.

“Quando abbiamo iniziato, nessuno credeva fosse possibile. Pensavano che eravamo pazzi. Conosco la mia comunità e so che merita di meglio. Merita un leader che si batte”, ha aggiunto Gregory rivolgendosi ai suoi sostenitori.