A pochi mesi dalla sua nascita, Futuro Nazionale, il movimento politico guidato da Roberto Vannacci, può già contare su una raccolta fondi significativa. Secondo i dati pubblicati nella sezione dedicata alla trasparenza del partito e aggiornati al 1 giugno 2026, il totale delle risorse ricevute ammonta a 316.918,52 euro. La cifra comprende donazioni dirette, contributi in servizi e comodati gratuiti.

Nel registro risultano 28 contributi differenti, con importi che variano da poche centinaia di euro fino a decine di migliaia. Una parte importante dei finanziamenti arriva dall’associazione Il Mondo al Contrario, realtà che ha accompagnato l’ascesa politica dell’ex generale. Dal rendiconto emergono due versamenti riconducibili all’associazione, rispettivamente di 13.300 e 70.000 euro, per un totale di 83.300 euro. Pur dichiarandosi autonoma rispetto al partito, l’associazione prevede la possibilità di sostenerlo economicamente fino a 100 mila euro all’anno.

Le principali aziende tra i finanziatori

Tra i maggiori sostenitori figurano diverse imprese attive in vari settori economici. La donazione più consistente attribuita a una società è quella da 40 mila euro registrata a nome di “Esicompany“, denominazione che potrebbe riferirsi a una società pugliese specializzata nelle infrastrutture ferroviarie. Allo stesso ambito imprenditoriale sarebbe legato anche un ulteriore contributo personale da 12 mila euro.

Importanti anche i finanziamenti provenienti da aziende riconducibili alla famiglia Cieri, operante nel settore edilizio romano. Tra queste compaiono versamenti per complessivi 60 mila euro effettuati da diverse società del gruppo. Altri contributi arrivano da imprese attive nell’edilizia, nella gestione immobiliare e nel comparto energetico.

Tra i nomi più rilevanti figura inoltre una compagnia petrolifera piemontese, che ha effettuato un versamento di 30 mila euro a sostegno del movimento politico.

Donazioni minori e sostegno dal mondo dei social

Accanto ai grandi finanziatori trovano spazio anche contributi più contenuti ma particolarmente curiosi. Diverse aziende del settore alimentare e dei servizi hanno versato somme comprese tra mille e seimila euro.

Tra i sostenitori compare anche Lorenzo Ruzza, imprenditore milanese noto nel settore dell’orologeria e molto seguito sui social network. L’influencer avrebbe contribuito con una donazione di 5 mila euro. Negli ultimi mesi non ha nascosto la propria vicinanza politica a Vannacci, pubblicando anche contenuti insieme al leader di Futuro Nazionale.

A completare il quadro vi sono numerosi contributi individuali e il sostegno di Patto Italia, formazione politica di centrodestra alleata con Futuro Nazionale, che ha versato 18 mila euro. Altri 10 mila euro sono invece arrivati da Daniele Ventimiglia, ex esponente della Lega che ha scelto di aderire al progetto politico guidato da Roberto Vannacci.