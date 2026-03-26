“Ho deciso autonomamente – spiega in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri – di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”. Al suo posto verrà nominata Stefania Craxi.

Bonelli: “Destra nel caos”

“La crisi politica nel centrodestra, con le dimissioni di Bartolozzi, Delmastro, Santanchè e oggi Gasparri – e domani chissà chi – attacca il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – impone un’accelerazione nella definizione del programma del centrosinistra. La destra al governo dell’Italia ha superato il limite dell’ipocrisia: se il No non avesse vinto, da Santanchè a Delmastro sarebbero rimasti tutti al loro posto”.

“L’Italia . continua – rischia di entrare in recessione economica, anche a causa della guerra e della politica energetica folle voluta da Giorgia Meloni, che ha reso il Paese dipendente dal gas di Trump e da quello algerino, facendo pagare energia cara a famiglie e imprese invece di seguire l’esempio della Spagna, che ha puntato sulle rinnovabili. Per queste ragioni è necessario accelerare con determinazione la costruzione di un’alternativa credibile, capace di offrire al Paese una prospettiva diversa, fondata sulla pace, sulla giustizia sociale, sulla sanità pubblica, transizione ecologica e indipendenza energetica”.