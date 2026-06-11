L’attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow è finita al centro di una bufera sui social dopo essere stata scelta come volto della campagna pubblicitaria di “51 Park”, un nuovo progetto immobiliare di lusso in costruzione a Herzliya, a nord di Tel Aviv. La vicenda, riportata da diversi media israeliani, tra cui Haaretz, ha suscitato critiche da parte di numerosi utenti che hanno evidenziato il contrasto tra la promozione di appartamenti di lusso e la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e in Libano.

Lo spot

Nello spot, girato a New York e già in onda in Israele, Paltrow appare mentre si sveglia nel suo appartamento e scherza: “Chi ha deciso che le mattine debbano essere così presto?”, aggiungendo poco dopo: “Persino il mio caffè ha bisogno di un caffè”. L’attrice esce quindi per una corsa a Central Park e racconta che, sebbene alzarsi sia “una fatica”, “una volta arrivata al parco, l’energia pura prende il sopravvento”. Da qui la riflessione: “C’è un motivo per cui gli edifici più iconici del mondo si trovano vicino a un parco”.

Nel finale dello spot, vestita con un elegante tailleur bianco, sale in auto e dice al conducente di portarla al “51 Park”. Alla domanda “New York?”, risponde sorridendo: “Herzliya, Israele”. Una voce fuori campo illustra quindi le caratteristiche del complesso, che comprenderà 646 appartamenti distribuiti in due torri di 51 piani accanto al Parco di Herzliya.

Dopo la diffusione della pubblicità sono arrivati migliaia di commenti. “Gwyneth Paltrow promuove attici da 10 milioni di dollari a Herzliya mentre Gaza brucia e il Libano sanguina”, ha scritto un utente. Un altro ha sostenuto che l’attrice si fosse “consapevolmente distaccata dalla moralità”. Altri commentatori l’hanno invece difesa, ricordando le sue radici ebraiche e il sostegno espresso a Israele dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023, quando firmò una lettera aperta per chiedere la liberazione degli ostaggi detenuti a Gaza.