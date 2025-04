“Il modo migliore per prevenire la diffusione del morbillo è il vaccino”. A dirlo è Robert Kennedy Jr., il segretario alla Salute Usa voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Kennedy ha fatto marcia indietro rispetto alla sua precedente posizione no vax che aveva mantenuto fino alla seconda bambina morta negli Usa a causa del morbillo. I due decessi sono avvenuti entrambi in Texas, lo stato con il maggior numero di casi. Casi aumentati dopo il calo della copertura vaccinale in questo Stato storicamente conservatore e quindi molto attento ai richiami no vax.

Il Segretario alla Salute ha deciso di cambiare parere dopo essersi reso conto probabilmente dei numeri gravi dell’epidemia in corso negli Usa, con 642 casi di cui 499 solo in Texas. I no vax probabilmente avranno storto il naso ma Kennedy ha forse soltanto analizzato i dati e non avendo altro modo credibile per rassicurare la popolazione ha fatto l’unica cosa che poteva fare: ammettere che i vaccini servono a non far tornare pericolose malattie.

I 300 bambini curati dai due santoni

Nell’ammettere la necessità di dare i vaccini alle cliniche e alle farmacie texane, Kennedy ha però aggiunto di aver incontrato, sempre in Texas, due dottori da lui descritti come “guaritori straordinari che hanno curato circa 300 bambini mennoniti colpiti dal morbillo usando budesonide e claritromicina in aerosol”. Insomma, come si dice, un calcio al cerchio e uno alla botte: divento pro vax ma anche no. Trump forse dovrebbe ripensarci e mettere una persona seria a guidare un ministero così importante. Per impedire che dopo il morbillo torni con forza qualche altra malattia.