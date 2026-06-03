“Alle elezioni di midterm di novembre ci basterà togliere 6 seggi ai repubblicani per conquistare la maggioranza alla Camera e siamo in condizione di riuscirci”. Lo spiega , in un’intervista a Repubblica, Hakeem Jeffries, capo dei democratici al Congresso americano.

Le parole di Jeffries

“Il presidente – aggiunge – ormai sta solo cercando di riparare i danni che ha provocato. A questo proposito, devo dire che abbiamo apprezzato molto la posizione ferma presa dalla premier italiana Meloni, tanto sull’Iran, quanto sull’Ucraina”. Voi democratici restate convinti di poter vincere le midterm di novembre, nonostante l’offensiva dei repubblicani per ridisegnare a loro favore i distretti elettorali? “Prima che lo facessero – prosegue Jeffries -, avevamo bisogno di strappare loro tre seggi per conquistare la maggioranza, ora sono saliti a sei. Stavamo meglio prima, ovviamente, ma non è un’impresa impossibile. Ce lo confermano tanto i sondaggi, quanto l’andamento della raccolta dei finanziamenti elettorali. Nelle elezioni di midterm del 2018, durante il primo mandato presidenziale di Trump, per riconquistare la maggioranza alla Camera avevamo bisogno di strappare ai repubblicani almeno 25 seggi. Alla fine riuscimmo a guadagnarne 40, molti più delle attese. Allora Trump era molto più popolare di adesso, e non c’erano la guerra in Iran, la crisi energetica, l’aumento del prezzo della benzina e l’inflazione in crescita. Sono tutte condizioni che potrebbero favorire un risultato molto significativo”.

“Il presidente – afferma ancora il capo dei democratici – è chiaramente alla disperata ricerca di un accordo con Teheran, perché capisce quanto sia impopolare la guerra che ha scatenato e quanto dannosi per lui gli effetti economici, a partire dalla crisi energetica e dall’aumento della benzina. Il problema è che i suoi obiettivi si sono ridotti ormai a rimediare ai danni che ha causato”. Cosa dovrebbero fare gli alleati europei? “Devo ammettere – conclude Jeffries – che abbiamo apprezzato molto la posizione ferma presa dalla premier italiana Meloni, tanto sull’Iran, quanto sull’Ucraina”.