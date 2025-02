Intervistato da Repubblica, il commissario europeo agli Affari economici Valdis Dombrovskis dice che i dazi di Donald Trump “noi li consideriamo ingiustificati. Sarà un problema per la crescita economica sia in Europa sia negli Stati Uniti. E anche altri Paesi. C’è il rischio che si verifichi una frammentazione economica globale. Ci sono stime del Fmi secondo cui a medio termine il Pil globale scenderà del 7%. È come perdere il Pil complessivo della Germania e della Francia. L’impatto negativo è evidente”.

Le parole di Dombrovskis

“È uno scenario – continua – che vogliamo scongiurare. Continueremo a impegnarci con gli Stati Uniti con un approccio positivo. Ma siamo pronti a reagire in modo fermo e proporzionato con dei contro-dazi quando sarà necessario. Difenderemo le nostre aziende, i nostri lavoratori e i consumatori”.

Per il commissario europeo, sulla sicurezza dell’Europa “non possiamo più dare per scontato l’impegno americano. Dobbiamo rafforzare la nostra capacità di difesa aumentando le spese del settore”. Per questo “daremo una maggiore flessibilità fiscale e stiamo studiando cosa si può fare all’interno del Bilancio”.

Secondo Dombrovskis “è chiaro che in generale avremo bisogno di spendere per l’Ue sostanzialmente più dell’attuale obiettivo del 2% perché le situazioni geopolitiche e quella complessiva della sicurezza sono completamente diverse. Ci sono Paesi aggressivi che ci stanno apertamente minacciando. Non è più come dopo la Guerra Fredda quando potevamo risparmiare sulla Difesa”. Per quanto riguarda i beni russi congelati “l’importante è che la Russia paghi i danni provocati in Ucraina. Per ora i beni sono immobilizzati. Stiamo discutendo se e come debbano restare così fino a quando non ci sarà una riparazione”.