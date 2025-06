“La politica di Netanyahu rischia di far crescere generazioni di terroristi che colpiscono gli amici di Israele in tutto il mondo”. A dirlo, in un’intervista alla Stampa, è il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Il ministro tiene a sottolineare come la sua posizione di condanna verso Netanyahu sia la “stessa della presidente del Consiglio, del ministro degli Esteri, del governo. Nonché di Sergio Mattarella, nelle cui parole ci riconosciamo tutti”.

“Noi restiamo amici del popolo e dello Stato di Israele”

Sulla possibilità di sospendere l’accordo di associazione dell’Ue con Israele risponde: “Non capisco cosa c’entra far pagare i drammatici e ingiustificabili errori del governo Netanyahu a un popolo o ad una nazione. Noi restiamo amici del popolo e dello Stato di Israele”.

Quanto al vertice di Istanbul dice: “Dopo anni di impossibilità per ogni tipo di dialogo, è positivo ci si sieda attorno a un tavolo e si parli di liberare i prigionieri e far tornare i bambini alle loro famiglie”.

“Il rubinetto per chiudere la crisi è nelle mani di una sola persona, Putin. Lui ha iniziato la guerra, lui prosegue l’offensiva sul terreno, lui non pare intenzionato a una trattativa vera”.

E riguardo all’Italia afferma: “Nei volenterosi ci siamo stati e in tutti i vertici. Io stesso ho mandato i nostri militari. E abbiamo sempre detto che non aveva senso programmare missioni sul suolo ucraino finché non ci fosse stata una tregua”.