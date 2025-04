Il mondo sta preparando la svolta epocale. Niente sarà più come prima. Sono giorni decisivi. Tre gli eventi bussola che orientano il futuro.

Trump-Europa, prove di disgelo

La stretta di mano fra Trump e Ursula von der Leyen ai funerali di Papa Francesco va interpretato (speriamo) come un primo passo verso il disgelo; un tentativo di riavvicinare le due sponde dell’Occidente.

Probabile un vertice fra i due a fine maggio. La sede dell’incontro? Molti indicano Roma. L’autorevole quotidiano francese “Le Monde” sulla sua prima pagina di lunedì 28 riconosceva “Rome au centre du monde”.

Non c’è bisogno di tradurre. Piuttosto c’è da capire il nuovo “peso politico” del tycoon che ha archiviato i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca senza essere riuscito, così pare, a convincere l’opinione pubblica americana, come testimoniano i sondaggi che lo indicano come il meno amato della storia.

Di più: i sondaggi hanno bocciato tutte le politiche del tycoon, dalla gestione delle guerre all’economia fino alla immigrazione. Il tasso di approvazione del leader della Casa Bianca è il più basso da 70 anni.

Trump cerca il rilancio con “nuovi siluri “ tra cui l’assunzione dei dipendenti federali in base alla “ fedeltà “. Ora intende concentrarsi sui colloqui di pace e sulle trattative per gli accordi sui dazi in vista di luglio quando scadranno i 90 giorni di pausa concessi sulle tariffe reciproche.

La posta in gioco è alta: l’entrata in vigore dei dazi annunciata il 2 aprile, il “giorno della liberazione”, rischia di avere un impatto economico devastante per gli Stati Uniti come Wall Street ha cercato di far capire al Tycoon a suon di cali consistenti.

Conclave, Chiesa al bivio

Decisa la data del Conclave: il 7 maggio inizia la riunione per l’elezione del nuovo Papa. Lo hanno deciso le Congregazioni Generali dei Cardinali al termine della riunione di lunedì 28 aprile. Il Conclave sarà presieduto dal Cardinale Pietro Parolin in quanto Cardinale più anziano.

Inutile nasconderlo: il Conclave è destinato a segnare una svolta epocale. Non c’è dubbio che all’interno della comunità ecclesiale convivono tendenze diverse. Semplificando: c’è un’ala progressista e una conservatrice.

Gli USA fanno pressione per un conservatore ma Papa Francesco ha aperto una strada. Potrebbe spuntarla un moderato per proseguire, con cautela, sulla via tracciata. Per capire l’aria che tira c’è una dichiarazione inquietante del Cardinale lussemburghese Hollerich: “Il Papa è stato una luce di speranza: se si tornerà indietro, assisteremo ad un esodo di massa dal cattolicesimo, nonostante a Roma non avvertono questo pericolo”

L’incubo della guerra fredda dei dazi

A complicare il quadro c’è la Cina. Il Dragone ha arruolato TikTok e ha messo in discussione l’alta moda. Tutto questo nell’ambito della “Guerra Fredda dei Dazi” tra Washington e Pechino. Shein e Temu hanno ridotto la loro spesa pubblicitaria digitale sulle piattaforme di social media degli USA. Un calo impressionante foriero di altri guai.