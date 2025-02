Non sono le banconote sventolanti, le discoteche, le belle macchine, le belle donne, la statua d’oro, le danzatrici barbute, il cin cin a bordo piscina con Benjamin Netanyahu e non è neanche Elon Musk che mangia in spiaggia, il narcisismo, l’egocentrismo, la canzone trash, le parole (“Trump Gaza number one”).

Quello che più colpisce del video del presidente degli Stati Uniti su Gaza è il ballo macabro e indifferente sulle sorti del popolo palestinese, sulle macerie, sulla guerra, sui morti, sugli sfollati. Al di là di qualsiasi ragione, al di là di qualsiasi questione tra israeliani e palestinesi, il video è un inno al capitalismo più sfrenato, amorale, ignorante e ridicolo. Un incubo, più che un paradiso in terra. Sono questi i valori dei nuovi conservatori? Sono questi, insomma, i valori a cui si vuole accodare anche la nostra premier?