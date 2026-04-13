“Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis. Come mai il procedimento è terminato? “Perché il Parlamento ha confermato l’immunità – ha spiegato Salis -, dopo che c’è stato il voto di conferma, con dei tempi un po’ lunghi, hanno ricevuto questa comunicazione e hanno posto termine al procedimento”.

Subito dopo la vittoria di Peter Magyar era apparsa con un foglio in mano con su scritto “goodbye forvere, Mr, Orban”. La deputata aveva poi dichiarato: “L’Ungheria e l’Europa saranno un posto migliore senza Viktor Orban. Arrivederci per sempre!”