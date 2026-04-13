“L’Ungheria e l’Europa saranno un posto migliore senza Viktor Orban. Arrivederci per sempre!”, ha scritto l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis, detenuta per 15 mesi nel Paese con l’accusa di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra. Il messaggio è accompagnato da immagini che la ritraggono sorridente con la scritta: “Goodbye forever Mr. Orban!”.

Le parole di Salis arrivano dopo la vittoria netta in Ungheria del fronte guidato da Péter Magyar.

Le parole di Elly Schlein

Dal fronte politico italiano arrivano reazioni entusiaste. “Sono immagini meravigliose ed emozionanti – commenta la segretaria del Partito democratico Elly Schlein –. Il tempo dei sovranismi e delle destre sovraniste è finito. Hanno vinto la libertà, la democrazia e la voglia d’Europa. Ha perso Orban e con lui ha perso Trump, e hanno perso Meloni e Salvini con i loro imbarazzanti video di supporto a Orban e alla sua autocrazia. È una bellissima notizia quella che arriva dall’Ungheria”.

Le parole di Giuseppe Conte

Sulla stessa linea il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che sottolinea il peso europeo del risultato: “Orban ha perso: è un passaggio politico davvero significativo anche per le ricadute in Europa e a livello internazionale. Ha perso chi ha condotto le istituzioni verso una svolta autoritaria e illiberale, chi in Europa ha ostacolato misure che avrebbero offerto soluzioni e risposte anche al nostro Paese”. Conte attacca anche il governo italiano, accusando la premier e il vicepremier di aver sostenuto Orbán durante la campagna elettorale: “È un fatto che ogni passaggio di vita democratica, con alta partecipazione degli elettori, sta diventando un incubo per i finti patrioti di casa nostra”.

Il leader M5s conclude con un auspicio: “Auguriamoci che in Ungheria vengano definitivamente superate la deriva illiberale e le politiche incentrate sulle paure dei cittadini”.