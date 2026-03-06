L’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, ha annunciato di volersi unire alla spedizione umanitaria della flotilla “Nuestra América”, che partirà dall’Europa per portare aiuti a Cuba accendendo così i riflettori sulla crisi economica e sociale che sta colpendo l’isola. “Dal 17 al 21 marzo mi unirò alla colonna europea del convoglio Nuestra América, una nuova flotilla civile che sfiderà l’embargo illegale imposto dagli Stati Uniti a Cuba, un assedio infame che sta letteralmente strangolando la popolazione dell’isola”, ha dichiarato la Salis su X. Alla spedizione, oltre all’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, parteciperà anche il sindaco di Riace Domenico Lucano.

L’annuncio di Ilaria Salis

L’iniziativa della flotilla “Nuestra América”, che rientra nella campagna internazionale “Let Cuba Breathe”, promossa dall’Associazione italiana di cooperazione economica con Cuba (Aicec), e confluita nel più ampio “Nuestra América Convoy”, partirà il 17 marzo dall’Italia con un volo umanitario che trasporterà beni essenziali e una delegazione europea. Stando a quanto dichiarato dai promotori, questa iniziativa vuole anche denunciare le conseguenze delle restrizioni economiche imposte dagli Stati Uniti contro Cuba, considerate uno dei fattori che contribuiscono alla crisi economica dell’isola. “Dall’Italia porteremo medicine e, insieme a persone e gruppi provenienti da tutto il mondo, proveremo a infrangere collettivamente il bloqueo. Per salvare vite, difendere il diritto del popolo cubano all’autodeterminazione e riaffermare il rispetto del diritto internazionale”, ha spiegato l’eurodeputata.