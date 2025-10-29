Il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, ha lanciato un duro affondo contro l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, accusandola apertamente di ipocrisia e immoralità. “Il tuo continuo blaterare e lamentarti dello Stato di diritto, quando dovresti marcire in una cella per aver aggredito a mano armata civili innocenti, è la prova del tuo senso morale distorto e marcio” ha dichiarato Kovacs in un post diffuso sui social.

Il portavoce ha poi rincarato la dose aggiungendo: “Tu che rivendichi una qualche superiorità morale, sei lo scherzo del secolo”. Infine, ha concluso il suo attacco con toni ancora più duri: “Il piedistallo su cui sei seduta è già stato ridotto in poltiglia da te e dai tuoi scagnozzi bolscevichi con un martello”.

Cosa aveva detto Ilaria Salis

L’eurodeputata Ilaria Salis aveva attaccato duramente il premier ungherese Viktor Orbán di non rispettare i principi democratici fondamentali. “Per l’ennesima volta, il ducetto magiaro dà prova di disconoscere i principi fondamentali di una vera democrazia. Non spetta al potere politico condannare un imputato, tantomeno un avversario, al carcere: questo può essere solo il compito di un giudice imparziale e indipendente, figura, in effetti, ben rara in una “democrazia illiberale”, ha scritto Salis su X.

Nel suo lungo messaggio, l’eurodeputata ha poi aggiunto: “Orban, più parli, più riveli la tua indole fascista. E ricordo a te e ai tuoi emuli che il popolo italiano il fascismo l’ha già ripudiato, una volta per tutte. Non permetteremo che riportiate indietro le lancette della storia: difenderemo le libertà e i diritti che abbiamo conquistato, e ne vogliamo conquistare ancora, e ancora, e ancora. P.S.: ma perché i cittadini europei devono continuare a finanziare il governo autocratico e oligarchico di questo signore?”.