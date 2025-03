Sembra passato un secolo da quando pochi giorni prima dell’Inauguration day, Israele e Hamas firmarono una tregua per Gaza. “Questo epico accordo di cessate il fuoco – festeggiò allora Donald Trump – avrebbe potuto realizzarsi solo in seguito alla nostra storica vittoria di novembre, poiché ha segnalato al mondo intero che la mia amministrazione avrebbe cercato la pace e negoziato accordi per garantire la sicurezza di tutti gli americani e dei nostri alleati” E ancora: “Abbiamo ottenuto così tanto senza nemmeno essere alla Casa Bianca. Immaginate tutte le cose meravigliose che accadranno quando tornerò alla Casa Bianca e la mia amministrazione sarà pienamente confermata”. E infatti: tregua saltata. Grazie Donald.