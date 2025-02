“Ho molto rispetto per Zelensky”, ha detto il presidente statunitense Donald Trump, che oggi incontrerà il leader ucraino alla Casa Bianca alle 11 (le 17 ora italiana). Sarà per questo, in effetti, che nei giorni scorsi Trump aveva definito Zelensky, in ordine sparso, un “dittatore non eletto”, un”comico mediocre”, “uno che è riuscito a ottenere centinaia di miliardi dagli Stati Uniti per una guerra che non avrebbe mai vinto”. E ancora: è “molto basso nei sondaggi”, “è stato bravo a suonare Biden come un violino”, “parlo meglio con Putin che con lui”, “ha il 4% di gradimento nei sondaggi”, è “pessimo”, “ha fatto un lavoro terribile”, eccetera, eccetera, eccetera. Forse, sarebbe l’unica spiegazione possibile, in questi giorni ci sono due Trump in giro.