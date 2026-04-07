“Qui non c’è solo il tentativo di distrarre” l’attenzione da un tema dicendo che “hanno fatto tutti così, qui – attacca il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni dopo l’informativa in Aula del ministro della Difesa Guido Crosetto – c’è la dichiarazione del default della politica. Che ci sta dicendo? Che non si può fare nient’altro? Chiudere lo spazio aereo è un atto politico, come ha fatto la Spagna. Quale è la vostra scelta politica? Non potete chiederci unità senza farla”, in alternativa il non far nulla “ci colloca dalla parte dei complici. Volete unità? Noi siamo pronti ma a patto che assumiate un punto politico: condannate la guerra illegale, chiudete lo spazio aereo, fate iniziative”.