Gli attacchi di Israele contro l’Iran “si intensificheranno e si amplieranno” in risposta ai lanci di missili iraniani, ha avvertito venerdì il ministro della Difesa israeliano Israel Katz.

“Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ed io abbiamo avvertito il regime terroristico iraniano di cessare il lancio di missili contro la popolazione civile in Israele. Nonostante gli avvertimenti, il fuoco è continuato e, pertanto, gli attacchi delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) in Iran si intensificheranno e si estenderanno ad altri obiettivi e aree che aiutano il regime a costruire e utilizzare armi contro i civili israeliani”, ha dichiarato Katz in un video registrato.

Il ministro non ha fornito dettagli specifici su cosa comporterebbe l’ampliamento delle operazioni. “Continueremo a dare la caccia ai leader e ai comandanti del regime terroristico e a distruggere le sue capacità strategiche”, ha aggiunto, ribadendo l’impegno di Israele a contrastare ogni minaccia proveniente dall’Iran.