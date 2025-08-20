Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich ha annunciato, in una conferenza stampa, l’approvazione definitiva del controverso progetto di insediamento ‘E1’ in Cisgiordania.

Idf chiamata alle armi 60.000 riservisti

Una decisione ‘storica’, l’ha definita il ministro, che di fatto dividerebbe in due la Cisgiordania impedendo alcuna realizzazione di uno Stato unito di Palestina. Lo riporta Times of Israel.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha approvato il piano per la conquista di Gaza City da parte dell’Esercito (Idf): lo ha reso noto il ministero all’agenzia di stampa Afp.

Katz ha anche approvato la chiamata alle armi di circa 60.000 riservisti. Il Times of Israele aveva riportato ieri, citando fonti della sicurezza, che circa 60.000 riservisti israeliani sarebbero stati richiamati a partire da oggi in vista della nuova offensiva dell’Esercito (Idf) a Gaza City, previa approvazione da parte del ministro.