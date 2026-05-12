Sono due le notizie principali di oggi in apertura sui quotidiani: le preoccupazioni per la diffusione dell’hantavirus, con la crescita dei casi positivi; la fragile tregua fra Iran e Stati Uniti dopo la risposta di Teheran alla proposta statunitense per far terminare la guerra, definita inaccettabile dal presidente Trump. “Virus, la catena dei contagi”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Hantavirus, nuovi contagi. Ecco il piano per l’Italia”, è invece la prima pagina di Repubblica. “No al dialogo con Mosca e finte sanzioni a Israele”, titola Il Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“Hantavirus, nuovi contagi. Ecco il piano per l’Italia” (La Repubblica).

“Virus, la catena dei contagi” (Il Corriere della Sera).

“Trump è rimasto solo”, di Federico Fubini: “Il piano di Benjamin Netanyahu e Donald Trump per il cambio di regime in Iran prevedeva l’intervento delle milizie curde. È saltato perché nei primi giorni di guerra Recep Erdogan ha subito chiamato Trump, con un semplice messaggio: l’iniziativa curda era potenzialmente destabilizzante per la Turchia, gli Stati Uniti dovevano bloccarla immediatamente se volevano mantenere il sostegno di Ankara nella Nato e in Medio Oriente”.

“Trump in Cina, la linea rossa di Xi” (La Stampa).

“Superbonus, altri 4,1 miliardi di frodi” (Il Sole 24 Ore).

“Sempio a Roma dagli psicologi” (Il Messaggero).

“In Cina vince chi non ha fretta”, di Filippo Fasulo: “Donald Trump atterra a Pechino il 13 maggio per una visita di Stato che mancava da nove anni – l’ultima volta era stato lui stesso, nel 2017, ospite di Xi nella Città Proibita. Il vertice di Busan, lo scorso 30 ottobre a margine dell’APEC, aveva aperto la strada a un incontro bilaterale previsto per fine marzo. Poi era arrivata la guerra in Iran, e Washington aveva rinviato tutto per potersi concentrare su Hormuz. Quel problema non è risolto. Ma la visita non poteva essere rimandata ancora”.

“Contagi e vaccini: torna la paura” (Il Giornale).

“Campo libero” (Il Manifesto).

“No al dialogo con Mosca e finte sanzioni a Israele” (Il Fatto Quotidiano).

“La sinistra guardona” (Libero).

“Lotta alle corna: l’unità bacchettona del campo largo: “La sinistra ha scelto la svolta guardona e bacchettona. Sulla via del voyeurismo i compagni hanno decretato all’unanimità, finalmente, l’unità del Campo Largo. Tutti d’accordo, da Schlein a Conte, da Bonelli a Fratoianni, forse recuperano anche Calenda, di sicuro non c’è spazio per un accordo sottobanco con Forza Italia, «il partito dell’amore» che fu del mai troppo compianto Silvio. È giunto il momento di una forte battaglia di identità, di programma, una cosa di sinistra e di robusto nannimorettismo: il ripristino dei canoni dell’ars amatoria, la condanna del tradimento, la fine dell’era del degrado morale, il divieto delle corna”.

“Tregua di carta” (Avvenire).

“Il centrodestra si fa male da solo” (La Verità).

“L’Ue e Kiev non credono a Putin: Vuole solo prendere tempo” (Domani).